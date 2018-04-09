В Воронеже определят лучших инспекторов регионального управления военной полиции ЗВО

В ходе состязаний военнослужащим предстоит продемонстрировать высокую физическую подготовленность, точную стрельбу из штатного стрелкового оружия, а также преодолеть специализированную полосу препятствий и принять участие в гонке патрульного наряда.

Сегодня в Воронеже стартовал региональный этап международного профессионального конкурса «Страж порядка — 2018», по итогам которого будут определены лучшие инспекторы регионального управления военной полиции Западного военного округа.

В состязаниях профессионального мастерства участвуют военные полицейские из 16 военных комендатур регионов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Военнослужащим предстоит продемонстрировать высокую физическую подготовленность, точную стрельбу из штатного стрелкового оружия, а также преодолеть специализированную полосу препятствий и принять участие в гонке патрульного наряда.

Региональный этап конкурса завершится 30 апреля, его победители войдут в состав сборной команды РУВП ЗВО, которая примет участие во всеармейском конкурсе военных полицейских.