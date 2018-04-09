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Подразделения Кантемировской танковой дивизии выполняют плановые боевые стрельбы на полигоне в Подмосковье
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Подразделения Кантемировской танковой дивизии выполняют плановые боевые стрельбы на полигоне в Подмосковье 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано 400 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортёры БТР-82А.
Танковые, мотострелковые, артиллерийские, разведывательные и зенитные ракетные подразделения Кантемировской танковой дивизии были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Головеньки (Московская обл. ), где приступили к проведению плановых боевых стрельб.
Тактические занятия проходят в рамках контрольной проверки танковой армии за зимний период обучения, стартовавшей под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова. В течение недели комиссией штаба округа будут проверены соединения и воинские части, дислоцированные в Московской, Смоленской, Нижегородской и Ивановской областях.
В мероприятии боевой подготовки на полигоне Головеньки принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано 400 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». Экипажи выполнят нормативы по поражению различных целей из вооружения боевых машин, механики-водители на танкодроме совершенствуют навыки преодоления препятствий и погрузки техники на железнодорожные платформы.
Стрельбы и занятия по вождению проводятся в дневное и ночное время.
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