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В Северной Осетии прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями ЮВО
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В Северной Осетии прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями ЮВО 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем принимали участие около 2000 военнослужащих и было задействовано около 300 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки Т-90, РСЗО «Торнадо-Г», а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8 АМТШ, самолеты фронтовой авиации Су-25.
На полигоне Тарское в Северной Осетии в ходе активной фазы двухстороннего тактического учения с мотострелковыми соединениями Южного военного округа (ЮВО) были разыграны боевые действия по блокированию и уничтожению условного противника.
Сначала по его позициям нанесли ракетно-бомбовый удар самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации ЮВО, после чего в бой вступили артиллерийские подразделения.
Затем силами танковой роты были прорваны передовые позиции обороны условного противника, что позволило через образовавшуюся брешь ввести в бой обходящий и рейдовый отряды. Эти действия впоследствии позволили обеспечить успешные действия в бою основных сил мотострелковых подразделений соединения и разгромить условного противника.
В учении принимали участие более 2 тыс. военнослужащих было и задействовано около 300 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста», ракетные системы залпового огня «Торнадо-Г», минометы «Сани», а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8 АМТШ, самолеты фронтовой авиации Су-25 и беспилотные летательные аппараты.
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