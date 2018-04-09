Гонки вооружений в Балтийском регионе нет, есть наращивание военного потенциала

Россия не оставит без ответа вашингтонские договоренности между США и странами Балтии и ответит на рост военного потенциала в регионе модификацией собственных вооруженных сил и наращиванием оборонительных и наступательных вооружений, считает политолог, журналист rus.err.ee Андрей Крашевский . Тем не менее, гонкой вооружений происходящие по обе стороны российско-эстонской границы процессы назвать нельзя.

Литвы и Во вторник, 3 апреля, американский президент Дональд Трамп провел встречу в Белом доме со своими коллегами из трех стран Балтии — Латвии Эстонии , которую назвали саммитом Балтийских стран и США.

В ходе встречи была подписана декларация о безопасности в регионе, в которой прописаны шаги по увеличению военной помощи этим странам со стороны США. Андрей Крашевский не считает, что подписание декларации дало старт гонке вооружений в регионе.

Три Балтийские страны получат от США 170 миллионов долларов на покупку боеприпасов, улучшение снабжения, на программы по подготовке военных и другие проекты, связанные с повышение обороноспособности стран.

По словам Крашевского, важно смотреть на весь процесс, а событие, подписание декларации, — это всего лишь один момент этого процесса. «То, с чем мы имеем дело — это наращивание военных потенциалов стран в регионе. Однако это началось не с принятия декларации, а значительно раньше, еще при Обаме, после крымских событий (присоединение Крыма к России в 2014 году). Тогда был взят курс на повышение военного потенциала Балтийских стран: США значительно увеличили финансирование, увеличили свои силы. Это происходило поступательно из года в год. Стали больше проводить учений, поменялось их содержание. Например, у нас регулярно стали летать стратегические бомбардировщики. То есть самолеты, которые предназначены для уничтожения стратегических объектов в тылу противника».

Принятая Балтийскими странами и США декларация зафиксировала, что этот курс будет продолжаться. Однако Крашевский не считает это началом гонки вооружений.

«Гонка вооружений в классическом понимании — это наращивание количества и качества наступательных и оборонительных вооружений. В регионе мы говорим о развертывании вооружений, — пояснил Крашевский. — Гонка вооружений — это не только процесс наращивания потенциала в конкретном месте, скорее это более технологический процесс. Когда разрабатываются новые более разрушительные, более эффективные виды оружия, чтобы таким образом добиться превосходства над противником. Процессы в Балтийских странах я бы назвал наращиванием военного потенциала».

По мнению политического обозревателя, для Балтийского региона это чревато ростом напряженности. «Регион Балтийского моря был всегда одним из самых стабильных в мире. Очень разные страны — Скандинавия, страны Балтии, Польша Германия и Россия — окружают очень маленькое море с большим потоком пассажирских судов и самолетов. В таком регионе важно иметь налаженные каналы сотрудничества, чтобы конфликтных ситуаций возникало как можно меньше. Однако в прошлом году многие указывали на увеличение полетов военной авиации без опознавательных систем, из-за чего регулярно возникали опасные инциденты в воздухе. В будущем мы будем наблюдать рост напряженности».

По словам Крашевского, Россия не оставит без внимания результаты встречи в Вашингтоне и ответит на рост военного потенциала в регионе модификацией собственных вооруженных сил на этом направлении и наращиванием оборонительных и наступательных вооружений.

В преддверии встречи в США президент Литвы Даля Гребускайте в СМИ высказала пожелание, чтобы американские военные были размещены в Балтийских странах на постоянной основе, (сейчас регулярно происходит ротация солдат НАТО ) хотела, чтобы в регионе разместили систему ЗРК «Пэтриот». Однако в декларации эти пожелания не нашли отражения.

Тем не менее, по мнению Крашевского, страны Балтии должны быть довольны итогами этого саммита: выделены деньги, обозначены конкретные шаги того, как будет развиваться сотрудничество в ближайшее время и обещано изучить возможности дальнейшего углубления военного сотрудничества. Конкретизация последует позднее.