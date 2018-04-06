Военный эксперт рассказал об особенностях нынешнего Парада Победы

В этом году на Параде Победы представят несколько новинок, сообщил изданию «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков , который возглавит парад на Красной площади.

По словам военного, зрители увидят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009», также бронированный корпусный автомобиль «Патруль».

Всего на параде на Красной площади представят более 120 единиц современного вооружения и военной техники.

"Отмечу, что нынешний парад — не юбилейный. Его особенность в том, что впервые будут участвовать два батальона: морская пехота Северного флота и моряки Тихоокеанского флота, а женский батальон, который уже произвел фурор своей блистательной формой и выправкой на прошлом параде, в этом году выступит более «широким фронтом» — дам в погонах будет больше. Всего в параде примет участие более 12 тысяч человек личного состава", — сказал Виктор Баранец.

Что касается боевой техники, то, по словам военного эксперта, будут показаны лучшие образцы.

"Армия выставляет лучшее, чем она сегодня располагает. В частности, впервые официально будет представлена боевая машина поддержки танков «Терминатор». Это самый новый вариант этой техники, который уже принимается на вооружение. В случае реальных боевых действий эта машина будет грозой противника. Появится на Красной площади и наш лучший и уникальный зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», в том числе и в арктическом варианте. Этот ЗРК рекламировать не надо, он уже заслужил высочайший авторитет у зарубежных специалистов. Увидят зрители на параде и защищенные автомобили «Тайфун-К» с могучим мотором и противоминной защитой. Наши конструкторы сумели так исхитриться, чтобы сделать защиту личного состава на борту «Тайфуна» максимально прочной. Увидят зрители знаменитые бронированные машины: «Тигр» и «Урал». А бронированный корпусный автомобиль «Патруль» — это ловкая, шустрая, хорошо бронированная машина, имеющая на своем борту неплохое вооружение", — сказал Виктор Баранец.

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединятся воздушные силы. Ночные прохождения по Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 6 мая.

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