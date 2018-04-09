«Вертолеты России» поставят 200 самолетов «Полярным авиалиниям» 

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» поставит 200 легкомоторных самолетов ТВС-2ДТС авиакомпании «Полярные авиалинии», сообщает в понедельник пресс-служба «Ростеха».
«Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» и якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов малой авиации ТВС-2ДТС», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что первую партия самолетов планируется передать в 2021 году.
«Сегодня совместно с партнерами мы вышли на новый уровень реализации проекта ТВС-2ДТС и можем приступать к подготовке производства, однако предстоит еще много работы. И здесь для нас очень важна поддержка со стороны федерального центра и региональных властей. Мы рассчитываем на содействие Минпромторга России для завершения опытно-конструкторских работ и сертификации самолета. Другая важная задача — привлечь возможности Минтранса России и местных властей для создания и развития механизмов субсидирования региональных вертолетных перевозок», — заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
ТВС-2ДТС разработанн СибНИА им. С. А. Чаплыгина в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Самолет будет производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе. ТВС-2ДТС планируется использовать для повышения транспортной доступности населения, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения работ по тушению лесных пожаров, а также для сельскохозяйственных работ.