Россия примет участие в антитеррористической конференции в Душанбе в мае

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Россия будет представлена на высоком уровне на конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет в мае в Душанбе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым.

"Будем и далее оказывать поддержку Таджикистану в его действиях на мировой арене, в том числе в ООН . Сегодня обсудили такие начинания наших друзей, как созыв в июне конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Второе мероприятие, которое уже в мае пройдет в Душанбе, — это конференция по противодействию терроризму. На обоих этих мероприятиях Россия будет представлена на высоком уровне", — отметил Лавров.

Он добавил, что Россия продолжит помогать Таджикистану в модернизации и техническом переоснащении вооруженных сил страны. «Подтвердили готовность продолжать оказывать таджикским друзьям содействие в модернизации и техническом переоснащении их вооруженных сил, — сказал российский министр. — (Окажем) содействие в наращивании потенциала государственной границы».