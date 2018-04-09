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Россия примет участие в антитеррористической конференции в Душанбе в мае
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Россия примет участие в антитеррористической конференции в Душанбе в мае 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия будет представлена на высоком уровне на конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет в мае в Душанбе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым.
"Будем и далее оказывать поддержку Таджикистану в его действиях на мировой арене, в том числе в ООН. Сегодня обсудили такие начинания наших друзей, как созыв в июне конференции высокого уровня, посвященной Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Второе мероприятие, которое уже в мае пройдет в Душанбе, — это конференция по противодействию терроризму. На обоих этих мероприятиях Россия будет представлена на высоком уровне", — отметил Лавров.
Он добавил, что Россия продолжит помогать Таджикистану в модернизации и техническом переоснащении вооруженных сил страны. «Подтвердили готовность продолжать оказывать таджикским друзьям содействие в модернизации и техническом переоснащении их вооруженных сил, — сказал российский министр. — (Окажем) содействие в наращивании потенциала государственной границы».
В декабре прошлого года стало известно, что в рамках модернизации ВС Таджикистана Россия передает республике стрелковое, артиллерийское, бронетанковое вооружение (бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72), вертолеты Ми-8 и Ми-24, средства связи и противовоздушной обороны. Также отмечалось, что всего в 2017 году Таджикистан получил российской продукции военного назначения на $122 млн  В то же время глава Минобороны республики Шерали Мирзо сообщал, что российская военная техника будет в первую очередь направлена на усиление границы с Афганистаном.
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