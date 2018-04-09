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Робот-миномет испытан американскими военными на учениях в Германии
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Робот-миномет испытан американскими военными на учениях в Германии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Германии военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели испытания 81-миллиметровой автоматизированной минометной системы ADIM. Роботизированный комплекс испытывался на тренировочном полигоне Grafenwoehr. Об этом сообщает интернет-журнал Defence Blog.
По данным портала, робот-миномет весом около одной тонны монтируется на базе пикапа HMMWV. Четыре автоматических дульных тормоза обеспечивают мягкую отдачу при выстреле.
"Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)", — говорится в сообщении.
Робот-миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 километров.
Система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов. Кроме того, роботизированный комплекс самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки.
Отметим, что еще в 2016 году российские оружейники представили широкой общественности 120-миллиметровый миномет 2Б11 на шасси «УАЗ Cargo 23602». Данная система уже поступила на вооружение подразделений ВДВ и Национальной гвардии России. Современная модификация 2Б11 имеет возможность стрельбы практически всеми типами мин калибра 120 миллиметров, в том числе управляемыми минами КМ-8 «Грань». Кроме того, на Урале разработан 82-мм миномет 2Б24, установленный на мотовездеходе РМ 500.
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