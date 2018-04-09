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На новом судне Северного флота «Эльбрус» подняли флаг
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На новом судне Северного флота «Эльбрус» подняли флаг 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 официально включили в состав Северного флота. Об этом в понедельник «РГ» сообщил начальник СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
"Эльбрус" начиная с сентября прошлого года проходит испытания в Баренцевом море. За это время вертолеты Ка-27 облетели его сотни раз, на самом судне проверили энергетические установки, системы и механизмы на разных уровнях эксплуатации. В результате, «Эльбрус» приняли в состав Северного флота. Он стал первым многофункциональным транспортом ледового класса, который будет работать в условиях Арктики.
В торжественном поднятии флага на «Эльбрусе» принял участие заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. После этого командующий СФ адмирал Николай Евменов и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков подписали договор о сотрудничестве и шефских связях.
Многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» сочетает в себе функции буксира и транспорта. Оно в состоянии работать при толщине льда свыше полуметра, доставлять грузы с корабля на берег. Кроме того, «Эльбрус» оснащен барокамерой для декомпрессии водолазов. Благодаря этому, судно будет участвовать в спасательных операциях и оказывать помощь морякам подводных лодок, терпящих бедствие.
Как добавил капитан 1 ранга Вадим Серга, судно обладает улучшенной маневренностью из-за винторулевых колонок, вращающихся на 360 градусов. Это позволяет удерживать транспорт в необходимом квадрате при любых погодных условиях. На «Эльбрусе» есть два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки на 120 и 25 тонн. Возможна и перевозка контейнеров, на открытой палубе есть площадки в 700 квадратных метров. Экипаж — 55 человек, командир — Вячеслав Губарев. Все моряки раньше служили на вспомогательных судах Северного флота.
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