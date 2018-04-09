Совместные учения по ликвидации подтоплений прошли в Некрасовке

Тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением в поводковый период, провели в Некрасовке.

По замыслу учений, на территории СНТ «Зеленая зона» в Некрасовке произошло подтопление территории из-за интенсивного снеготаяния и оттепели, в зоне подтопления оказались 86 участков. Пункт временного размещения вместимостью до 150 человек был развернут на базе гостиницы завода ЗСИ.

— Целями данных учений является определение степени готовности органов управления, сил и средств окружного и районного звеньев МГСЧС к выполнению возложенных на них задач, — рассказывает заместитель начальника Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Пашинский , — а также совершенствование практических навыков должностных лиц окружного звена МГСЧС в организации применения сил и средств, в управлении ими при ликвидации чрезвычайных ситуаций.