Ещё
Совместные учения по ликвидации подтоплений прошли в Некрасовке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Санкции обрушили российский рынок
Санкции обрушили российский рынок

Совместные учения по ликвидации подтоплений прошли в Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением в поводковый период, провели в Некрасовке.
По замыслу учений, на территории СНТ «Зеленая зона» в Некрасовке произошло подтопление территории из-за интенсивного снеготаяния и оттепели, в зоне подтопления оказались 86 участков. Пункт временного размещения вместимостью до 150 человек был развернут на базе гостиницы завода ЗСИ.
— Целями данных учений является определение степени готовности органов управления, сил и средств окружного и районного звеньев МГСЧС к выполнению возложенных на них задач, — рассказывает заместитель начальника Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Пашинский, — а также совершенствование практических навыков должностных лиц окружного звена МГСЧС в организации применения сил и средств, в управлении ими при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Группировка окружного звена МГСЧС составила 52 человека и 13 единиц техники. В процессе учений успешно были отработаны навыки взаимодействия различных структур и организаций (территориального отдела Управления Роспотребнадзора, Мосводоканала, ОМВД по району Некрасовка, Мосводостока, Мосгаза, Мосгортранса, ГБУ «Жилищник района Некрасовка» и других).
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Водительские удостоверения можно оформить уже в двух МФЦ в ЮВАО Представители ЦИАМ имени П.И. Баранова рассказали молодежи об авиации будущего Пять дополнительных подъемных платформ для маломобильных граждан установят в Печатниках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул332
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»163
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй100
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия188
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина44
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение