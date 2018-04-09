Совместные учения по ликвидации подтоплений прошли в Некрасовке 

Тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением в поводковый период, провели в Некрасовке.
По замыслу учений, на территории СНТ «Зеленая зона» в Некрасовке произошло подтопление территории из-за интенсивного снеготаяния и оттепели, в зоне подтопления оказались 86 участков. Пункт временного размещения вместимостью до 150 человек был развернут на базе гостиницы завода ЗСИ.
— Целями данных учений является определение степени готовности органов управления, сил и средств окружного и районного звеньев МГСЧС к выполнению возложенных на них задач, — рассказывает заместитель начальника Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Пашинский, — а также совершенствование практических навыков должностных лиц окружного звена МГСЧС в организации применения сил и средств, в управлении ими при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Группировка окружного звена МГСЧС составила 52 человека и 13 единиц техники. В процессе учений успешно были отработаны навыки взаимодействия различных структур и организаций (территориального отдела Управления Роспотребнадзора, Мосводоканала, ОМВД по району Некрасовка, Мосводостока, Мосгаза, Мосгортранса, ГБУ «Жилищник района Некрасовка» и других).