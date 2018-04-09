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Учения. Из-за «нападения террористов» в центре Ульяновска закроют движение
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Учения. Из-за «нападения террористов» в центре Ульяновска закроют движение 

АиФ — Ульяновск 37 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Тактико-специальное учение на территории стадиона «Труд» будет проводить 10 апреля оперативный штаб в Ульяновской области. На учениях отработают действия по пресечению условного теракта и минимизации его последствий.
В связи с учением завтра с 8:00 до 20:00 по улицам Ульяновска пройдут колонны автотехники правоохранительных органов и силовых структур, поэтому для автотранспорта движение закроют. Перекрытыми окажутся следующие участки:
— ул. Ленина от перекрестка с ул.12 Сентября до перекрестка с ул. Железной Дивизии;
— ул. Энгельса от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка с ул. Железной Дивизии.
Частично будет ограничено и движение по улице Энгельса от перекрестка с переулком Комсомольским до перекрестка с улицей Гончарова.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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