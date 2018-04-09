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Длинная рука «ядерной триады»: стратегические бомбардировщики России
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Длинная рука «ядерной триады»: стратегические бомбардировщики России 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о стратегических бомбардировщиках, которые составляют важную часть ядерной триады России.
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