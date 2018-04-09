Джабаров: РФ запрашивает Израиль о причинах авиаудара в Сирии

«Нужно разбираться, что побудило Израиль к этому шагу, кто на него, возможно, давил. И было ли это решение самостоятельным», — сказал он.

По мнению Джабарова, если Израиль спровоцировали США , это плохо, и подобный шаг разрушает много в российско-израильских отношениях, передает РИА Новости

Кроме того, Тель-Авив мог использовать свои разведданные и самостоятельно принять решение об ударе. Однако раньше времени выводы делать нельзя, добавил Джабаров.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому аэродрому Тифор.