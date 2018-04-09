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Джабаров: РФ запрашивает Израиль о причинах авиаудара в Сирии
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Джабаров: РФ запрашивает Израиль о причинах авиаудара в Сирии 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Россия, скорее всего, уже запрашивает Израиль о причинах авиаудара по сирийской военной базе Тифор по линии Минобороны и МИД, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Нужно разбираться, что побудило Израиль к этому шагу, кто на него, возможно, давил. И было ли это решение самостоятельным», — сказал он.
По мнению Джабарова, если Израиль спровоцировали США, это плохо, и подобный шаг разрушает много в российско-израильских отношениях, передает РИА Новости.
Кроме того, Тель-Авив мог использовать свои разведданные и самостоятельно принять решение об ударе. Однако раньше времени выводы делать нельзя, добавил Джабаров.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому аэродрому Тифор.
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