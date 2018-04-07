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Более 550 семей военнослужащих получат квартиры в ЦВО
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Более 550 семей военнослужащих получат квартиры в ЦВО 

ТК «Звезда» 7 апреля 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Два многоквартирных жилых дома на 238 квартир в городе Каменске-Уральском (Свердловская область), а также два жилых дома на 334 квартиры в Челябинске планируется сдать во втором квартале 2018 года.
Более 550 семей военнослужащих получат квартиры в многоквартирных домах, которые планируется сдать во втором квартале 2018 года в Центральном военном округе.
Планируется к передаче к заселению два многоквартирных жилых дома на 238 квартир в городе Каменске-Уральском (Свердловская область), а также два жилых дома в Челябинске на 334 квартиры.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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