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Росгвардия пошумела, а потом извинилась
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Росгвардия пошумела, а потом извинилась 

Казанский Портал 1 час назад
Сегодня, 9 апреля, росгвардейцы принесли свои извинения жителям дома 35 по улице Назарбаева за то, что перепугали их во время учений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по РТ.
4 апреля отряды быстрого реагирования проводили учения к чемпионату мира по футболу. Они думали, что дом нежилой, выломали дверь в подъезд и перепугали жителей своими автоматами.
Дверь после учений они, конечно, починили, но осадок остался. И жалоба от жительницы дома за незаконные действия исполкома тоже осталась.
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