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В соединение спецназа ЦВО в Новосибирской области поступили новые бронеавтомобили «Тайфун»
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В соединение спецназа ЦВО в Новосибирской области поступили новые бронеавтомобили «Тайфун» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они предназначены для перевозки десанта, обеспечивают высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов.
Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К» по гособоронзаказу поступили в соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в Новосибирской области.
Партия из восьми бронеавтомобилей «Тайфун-К» с дистанционно управляемым боевым модулем пополнила парк боевых машин подразделений специального назначения. В ближайшее время данные бронеавтомобили пройдут обкатку на полигоне в Новосибирской области, где военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке отрабатывают навыки вождения техники по пересеченной местности в различных погодных условиях. Помимо этого, спецназовцы в составе групп отработают ведение оборонительного боя, огонь с брони в движении, спешивание, выход из окружения.
Бронеавтомобиль «Тайфун-К» предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6, максимальная скорость 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.
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