Более 1,5 тыс. военных привлечены к боевым стрельбам в Московской области

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Более 1,5 тыс. военных Кантемировской дивизии привлечены к плановым боевым стрельбам на полигоне в Московской области , сообщили в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня танковые, мотострелковые, артиллерийские, разведывательные и зенитные ракетные подразделения Кантемировской танковой дивизии были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Головеньки, где приступили к проведению плановых боевых стрельб. К стрельбам привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», — сказали в округе.

Экипажи выполнят нормативы по поражению различных целей, а механики-водители отработают преодоление препятствий и погрузку на железнодорожные платформы. Стрельбы и занятия по вождению пройдут днем и ночью.

Тактические занятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. За неделю будут проверены соединения и воинские части, дислоцированные на территории Москвы, а также Московской, Смоленской, Нижегородской и Ивановской областей.