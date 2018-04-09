Ещё
Более 1,5 тыс. военных привлечены к боевым стрельбам в Московской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1,5 тыс. военных привлечены к боевым стрельбам в Московской области 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военных Кантемировской дивизии привлечены к плановым боевым стрельбам на полигоне в Московской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.
"Сегодня танковые, мотострелковые, артиллерийские, разведывательные и зенитные ракетные подразделения Кантемировской танковой дивизии были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Головеньки, где приступили к проведению плановых боевых стрельб. К стрельбам привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», — сказали в округе.
Экипажи выполнят нормативы по поражению различных целей, а механики-водители отработают преодоление препятствий и погрузку на железнодорожные платформы. Стрельбы и занятия по вождению пройдут днем и ночью.
Тактические занятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. За неделю будут проверены соединения и воинские части, дислоцированные на территории Москвы, а также Московской, Смоленской, Нижегородской и Ивановской областей.
ТАСС: последние новости
Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая Слуцкий: обвинения США в применении химоружия в Думе - провокация для новых ударов по САР Первая партия БМП-3 поступила к мотострелкам на Северном Кавказе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»111
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии283
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия95
Степаненко покидает Россию66
Швыряющая младенцев медработница попала на видео33
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
04:59
Россия пообещала обнародовать переписку Мэй
Политика
00:17
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Происшествия Другое
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение