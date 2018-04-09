На что способна ракета «Кинжал» на самом деле

Костяк прорывных в технологическом плане оружейных комплексов, которые вызвали настоящую сенсацию в России и в мире, составило ракетно-ядерное оружие. Новейший ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения вражеских кораблей (включая авианосцы и фрегаты) X-47М2 «Кинжал» стал одной из сенсаций.

И хотя ракета «Кинжал» была принята на вооружение несколько месяцев назад, а со времени Послания, на котором она была показана, прошло больше месяца, эксперты и журналисты до сих пор активно обсуждают реальные возможности этого оружия.

И это неудивительно для гиперзвуковой ракеты, способной в потенциале уничтожить авианосец.

Подготовка комплекса

Несмотря на то, что демонстрация ракетного комплекса X-47М2 «Кинжал» для широкой публики состоялась 11 марта этого года, когда Министерство обороны РФ в подтверждение слов Президента опубликовало видео испытаний ракеты, первые его испытания прошли задолго до этого.

На самом деле, основные испытания «Кинжал» прошел еще в прошлом году и был принят на вооружение Военно-космических сил (ВКС) Южного военного округа (ЮВО) еще 1 декабря 2017 года и был размещен для опытно-боевого дежурства на самолетах МиГ-31. Уже в этом году, в рамках боевого дежурства самолеты с «Кинжалом» на борту выполнили более 250 опытных полетов.

Характерно, что разработка, испытания и принятие на вооружение новейшей ракеты происходило в режиме полной секретности и до сих пор, относительно ракеты X-47М2 в публичном пространстве имеется не так много информации. После дальнейших испытаний в рамках опытно-боевого дежурства в составе ВКС ЮВО ракетный комплекс «Кинжал» с высокой вероятностью будет принят на вооружение.

Уникальность комплекса

Ракета «Кинжал» принадлежит к числу аэробаллистических ракет, которые доставляются к месту запуска с помощью самолета-носителя, а затем, после запуска и отделения от самолета включают собственный двигатель и направляются к цели. Помимо скоростных характеристик, ракетный комплекс «Кинжал» интересен тем, что самолеты-носители — модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 БМ — способны вывести ракету в стратосферу.

То есть, чтобы уничтожить цель, ракетоносителю «Кинжала» нет необходимости приближаться к опасной зоне действия сил ПРО противника: можно запустить ракету из ближайших к Земле слоев космоса. Максимальная дальность поражения ракеты X-47М2 превышает 2000 км. И это при уникальной скорости развиваемой ракетой — более 12000 км/ч (по некоторым данным — 12250 км/ч).

При этом, по доступным в публичном пространстве сведениям выходит, что проходящие испытания американские конкуренты ракеты «Кинжал» пока не могут превысить скоростных показателей более 6 скоростей звука (скорость звука измеряется в махах и на высоте 11 км, 1 мах составляет 1062 км. /ч), тогда как российский комплекс, обладает показателями в 12 скоростей звука.

Такая гиперзвуковая скорость полета, уже сама по себе обесценивает ряд возможностей сил ПРО потенциального противника, — ракету с такой скоростью, особенно, в случае «Кинжала» на снижении, где он развивает высочайшие показатели, которые крайне тяжело догнать. Но нельзя забывать и о высочайшей маневренности ракеты «Кинжал»: боевая ракета способна осуществлять маневрирование на всех участках местности по всей траектории полета, что делает ее незамеченной для средств обнаружения.

С учетом указанных выше характеристик, самолет-носитель ракеты, способен, не заходя в опасную для себя зону, запустить ракету и спокойно вернуться на аэродром, в то время как ракета, практически гарантированно, двигаясь на гиперзвуковой скорости и активно маневрируя, не попадет в поле зрения радаров противника и спокойно уничтожит цель.

И все это с учетом того, что «Кинжал» может быть оснащен как обычными ракетами, так и ядерными зарядами.

Очередным преимуществом ракеты является наличие всепогодной головки самонаведения, которая позволяет эффективно и точно поражать цель в любое время суток и в любых условиях. С такими возможностями «Кинжал» действительно может быть назван «убийцей авианосцев», а с учетом ядерного заряда, целых авианесущих групп (авианосца и большого количества кораблей сопровождения).

Также эксперты утверждают, что по целому ряду как внешних, так и тактико-технических характеристик ракета «Кинжал» имеет много общего с ракетами семейства оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Самолет-носитель

Истребитель-перехватчик МиГ-31 (точнее МиГ-31БМ) уже является самолетом-носителем ракет «Кинжал», в рамках их опытно-боевого дежурства в составе ВКС Южного военного округа.

Дозвуковая практическая дальность полета этого самолета, в зависимости от оснащения ракетами может составлять от 2240 до 2480 км. При этом, максимальная практическая дальность полета с несколькими дозаправками в воздухе составляет почти 8000 км.

Скорость модифицированного самолета МиГ-31БМ на большой высоте может достигать показателя в 3400 км/ч, а это значит, что, хотя и не предназначенный для несения ракет «воздух-земля», истребитель-перехватчик может в самый короткий срок доставить ракету к месту пуска.

К тому же высокая скорость самолета-носителя снижает затраты самой ракеты на разгон и улучшает ее скоростные характеристики. Также в прессе и среди экспертов обсуждается возможность того, что «Кинжал» будет размещен и на новейших истребителях пятого поколения СУ-57 (Т-50, ПАК ФА), которые проходили недавно испытания в Сирии (а возможно и проходят сейчас).

Усиление новейшего сверхманевренного малозаметного истребителя пятого поколения, способного нести самые разные типы ракет, включая «воздух-земля», ракетами «Кинжал» могло бы серьезно усилить боевой потенциал российских ВКС.