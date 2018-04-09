Учения по ликвидации последствий весеннего половодья пройдут в Подмосковье

На территории Московской области готовятся к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. В связи с этим 13 апреля на базе конькобежного центра «Коломна» пройдут тактико-специальные учения.

По легенде,

из-за интенсивного таяния снега на территории Коломенского городского округа уровень воды в Оке поднялся на 105 метров по Балтийской системе. В результате этого несколько населенных пунктов оказались под угрозой подтопления.

Во время учений будут отрабатываться элементы ведения воздушной разведки и спасения людей с использованием беспилотных летательных аппаратов, мотодельталета

«Пилот-6»

и гидросамолета. Также будут отработаны действия администрации Коломенского района по организации пунктов временного размещения и эвакуации в них пострадавшего от паводка населения.

В ходе учений уделят внимание отработке действия сотрудников различных служб по устранению аварии на электроподстанции, откачке воды из затопленных зданий, проведения анализа питьевой воды, восстановлению телефонной связи, устранению разлива нефтепродуктов, проведению взрывотехнических работ для устранения ледовых заторов.

Также 13 апреля пройдет выездное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области и смотр готовности сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.