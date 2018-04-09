Производственно-складской комплекс появится в Балашихе в этом году

Площадь склада составит более 11 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В сообщении говорится, что инспекторы ведомства провели проверку строительства комплекса на Новомилетском шоссе в Балашихе . Сейчас идет строительство складского комплекса, площадь которого составит более 11 тысяч квадратных метров. На объете идет установка кровли, сообщил глава надзорного органа Руслан Тагиев

На прилегающей территории комплекса обустроят парковки для транспорта и места для погрузки и разгрузки товаров, отмечается в материале.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2018 года.