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Зенитчики выполнили боевые пуски ракет в рамках учений в Бурятии
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Зенитчики выполнили боевые пуски ракет в рамках учений в Бурятии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) выполнили около 20 боевых пусков ракет на полигоне Телемба в Бурятии в рамках масштабного полевого выхода. К учениям с боевой стрельбой привлечено около двух тысяч военнослужащих войск ПВО ВВО, сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"В Бурятии на специализированном полигоне Телемба расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» воинской части ПВО Восточного военного округа из Приморского края, пусками ракет уничтожили скоростные мишени «Фаворит» и «Кабан». Кроме того, военнослужащие зенитных ракетных систем С-300 воинских частей ПВО округа, дислоцированных в Забайкалье, выполнили боевые пуски ракет, поразив мишени «Армавир» и «Бекас», имитирующие летательные аппараты условного противника", — сказал Гордеев.
По его словам, также в рамках учений расчеты зенитного комплекса «Панцирь» пусками ракет уничтожили малогабаритные быстролетящие цели.
Перед практическими пусками с подразделениями ПВО были проведены тренировки по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе, уточнил офицер.
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