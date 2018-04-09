Зенитчики выполнили боевые пуски ракет в рамках учений в Бурятии

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Зенитчики Восточного военного округа (ВВО) выполнили около 20 боевых пусков ракет на полигоне Телемба в Бурятии в рамках масштабного полевого выхода. К учениям с боевой стрельбой привлечено около двух тысяч военнослужащих войск ПВО ВВО, сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев

"В Бурятии на специализированном полигоне Телемба расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» воинской части ПВО Восточного военного округа из Приморского края , пусками ракет уничтожили скоростные мишени «Фаворит» и «Кабан». Кроме того, военнослужащие зенитных ракетных систем С-300 воинских частей ПВО округа, дислоцированных в Забайкалье, выполнили боевые пуски ракет, поразив мишени «Армавир» и «Бекас», имитирующие летательные аппараты условного противника", — сказал Гордеев.

По его словам, также в рамках учений расчеты зенитного комплекса «Панцирь» пусками ракет уничтожили малогабаритные быстролетящие цели.

Перед практическими пусками с подразделениями ПВО были проведены тренировки по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе, уточнил офицер.