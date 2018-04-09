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В СВАО сформировали отряд спасательных подразделений
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Санкции обрушили российский рынок

В СВАО сформировали отряд спасательных подразделений 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Управление МЧС по СВАО сообщило, что в округе сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений, которая будет поддерживать безопасность в округе. В ее состав вошли различные коммунальные службы, отдельные профессионалы и волонтеры.
Как сообщили сотрудники МЧС, в распоряжении отряда по безопасности будет находиться, в том числе поливомоечная техника, предназначенная для работ по тушению огня.
МЧС добавили, что все отряды поливомоечных машин прошли профессиональное обучение, после которого могут считаться добровольными профессиональными пожарными отрядами. Отряды полностью готовы к работе.
В общей сложности, в состав объединенной группировки по безопасности вошли 50 единиц спецтехники и 150 единиц личного состава.
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