Военные саперы взрывают лед на реке Белая для защиты от паводка пяти поселков в Башкирии

ЕКАТЕРИНБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Саперы Центрального военного округа приступили к разрушению льда на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии , чтобы предотвратить подтопление пяти населенных пунктов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Сводный отряд инженерной бригады совершил 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации к месту работ на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии, провел инженерную разведку для определения мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тысяч человек", — отметили в пресс— службе.

По данным военных, ширина реки Белая на участках, где производятся взрывы, составляет около 100 м. «В ходе подрывных работ саперы планируют использовать 1 тонну тротила», — пояснили в пресс-службе.