В Северо-Восточном округе Москвы прошла проверку поливомоечная техника

Управление МЧС Северо-Восточного округа Москвы сообщило, о полном сформировании объединенной группировки сил и средств спасательных подразделений, призванной поддерживать безопасность в округе.

По словам МЧС в округе также проверили работоспособность поливомоечной техники, которая будет в распоряжении у отрядов по безопасности. Техника полностью готова к работе.

Помимо этого, прошли качественное обучение сами отряды объединенной группировки, состоящие из различных коммунальных служб, профессиональных спасателей и волонтеров.

В общей сложности, в состав объединенной группировки по безопасности вошли 50 единиц спецтехники и 150 единиц личного состава.