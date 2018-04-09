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В Северо-Восточном округе Москвы прошла проверку поливомоечная техника
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Санкции обрушили российский рынок
Санкции обрушили российский рынок

В Северо-Восточном округе Москвы прошла проверку поливомоечная техника 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Управление МЧС Северо-Восточного округа Москвы сообщило, о полном сформировании объединенной группировки сил и средств спасательных подразделений, призванной поддерживать безопасность в округе.
По словам МЧС в округе также проверили работоспособность поливомоечной техники, которая будет в распоряжении у отрядов по безопасности. Техника полностью готова к работе.
Помимо этого, прошли качественное обучение сами отряды объединенной группировки, состоящие из различных коммунальных служб, профессиональных спасателей и волонтеров.
В общей сложности, в состав объединенной группировки по безопасности вошли 50 единиц спецтехники и 150 единиц личного состава.
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