Ещё
Россия представит современные образцы вооружения на выставке «Дефэкспо-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия представит современные образцы вооружения на выставке «Дефэкспо-2018» 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия представят на 10-й международной оборонной выставке «Дефэкспо-2018», которая пройдет с 11 по 14 апреля в индийском Ченнаи, более 230 различных образцов вооружений вооружения и военной техники. В частности, широкой публике и потенциальным заказчикам будут продемонстрированы танки Т-90МС, огнеметная система «Тос-1А», зенитные комплексы «Тор-М2Э», сообщили в «Рособоронэкспорте».
Российскую делегацию на выставке возглавляет заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов, делегацию "Рособоронэкспорта" — заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
Для сухопутных войск наибольшими перспективами на оружейном рынке Индии и стран Юго-Восточной Азии, кроме танков Т-90C и Т-90МС и системы ТОС-1А, обладают противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и «Корнет— ЭМ», а также автоматы Калашникова последних серий, считают в «Рособоронэкспорте». Также, по данным компании, на Defexpo India ожидается особое внимание к зенитному ракетно— пушечному комплексу «Панцирь-С1» и зенитному ракетному комплексу «Тор-М2Э».
Российская делегация также рассчитывает на интерес к военно-морским вооружениям — фрегатам проекта 11356, фрегатам и патрульным кораблям на базе проекта 11661, противоминному кораблю проекта 12701 «Александрит-Э», спасательному судну проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636 и дизель-электрической подводной лодке «Амур-1650».
Севастьянов ранее сообщал, что компания рассчитывает обсудить в ходе выставки перспективы и реализацию ряда важных совместных с Индией проектов по более, чем 200 актуальным ключевым темам в области военно-технического сотрудничества.
Выставка «Дефэкспо» проходит с 2000 года при поддержке министерства обороны Индии и Федерации торгово-промышленных палат Индии с периодичностью один раз в два года. В 2018 году организаторы приняли решение о переносе выставки из города Квитол в Южном Гоа в город Ченнаи. Тематическая направленность выставки: бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, системы РЭБ и средства связи, армейская авиация, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, охраны границ и особо важных объектов.
ТАСС: последние новости
Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов Авиакомпаниям рекомендовали усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье Как Сирию обвиняли в применении химического оружия. Досье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления432
США готовы атаковать Сирию120
Небо над Сирией опустело32
Украина арестовала еще одно российское судно833
Отклонен второй российский проект резолюций по Сирии48
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение