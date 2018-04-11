Россия представит современные образцы вооружения на выставке «Дефэкспо-2018»

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Россия представят на 10-й международной оборонной выставке «Дефэкспо-2018», которая пройдет с 11 по 14 апреля в индийском Ченнаи , более 230 различных образцов вооружений вооружения и военной техники. В частности, широкой публике и потенциальным заказчикам будут продемонстрированы танки Т-90МС, огнеметная система «Тос-1А», зенитные комплексы «Тор-М2Э», сообщили в «Рособоронэкспорте».

Для сухопутных войск наибольшими перспективами на оружейном рынке Индии и стран Юго-Восточной Азии, кроме танков Т-90C и Т-90МС и системы ТОС-1А, обладают противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и «Корнет— ЭМ», а также автоматы Калашникова последних серий, считают в «Рособоронэкспорте». Также, по данным компании, на Defexpo India ожидается особое внимание к зенитному ракетно— пушечному комплексу «Панцирь-С1» и зенитному ракетному комплексу «Тор-М2Э».

Российская делегация также рассчитывает на интерес к военно-морским вооружениям — фрегатам проекта 11356, фрегатам и патрульным кораблям на базе проекта 11661, противоминному кораблю проекта 12701 «Александрит-Э», спасательному судну проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636 и дизель-электрической подводной лодке «Амур-1650».

Севастьянов ранее сообщал, что компания рассчитывает обсудить в ходе выставки перспективы и реализацию ряда важных совместных с Индией проектов по более, чем 200 актуальным ключевым темам в области военно-технического сотрудничества.

Выставка «Дефэкспо» проходит с 2000 года при поддержке министерства обороны Индии и Федерации торгово-промышленных палат Индии с периодичностью один раз в два года. В 2018 году организаторы приняли решение о переносе выставки из города Квитол в Южном Гоа в город Ченнаи. Тематическая направленность выставки: бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, системы РЭБ и средства связи, армейская авиация, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, охраны границ и особо важных объектов.