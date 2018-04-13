Россия представила самую большую экспозицию на выставке вооружений в индийском Ченнаи

Она расположена в первом павильоне и представляет более 800 образцов вооружения и военной техники.

В столице индийского Тамилнада Ченнаи проходит крупная выставка вооружений. Российская Федерация является одним из самых значимых участников и представляет новейшие фрегаты, вертолеты и танки. Экспозиция России — самая большая по площади и расположена сразу же в первом павильоне.

Индия —главный покупатель российского вооружения. Поэтому участие в выставке играет большую роль для России. По периметру зала выставлены макеты российского вооружения, танки, самолеты, вертолеты. Но особенно выделяется Су-30 МКИ — самолет четвертого поколения. Прямо в канун выставки Индия объявила тендер на создание истребителя пятого поколения, и все ждут, что предложит Россия.

Российская Федерация представлена на выставке 38-ю организациями оборонно-промышленного комплекса и более, чем 800-ю экспонатами продукции военного назначения — образцами вооружения и военной техники, поставляющимся на международные рынки.

Еще один важный пункт переговоров — подводный флот. От России ждут помощи в налаживании производства. И на этом рынке она вынуждена конкурировать с самыми сильными соперниками на планете, в том числе со странами НАТО , давно мечтающими закрепиться в Индии.

Между тем, известно, что Индия — страна, вложившая миллиарды долларов в российский оборонный комплекс в самые тяжелые для него 90-ые годы прошлого века. В настоящее время индийские военные рассматривают возможность модернизации своих танков Т-90 в России. Также сформулировано предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112 и вертолету Ка-226Т.