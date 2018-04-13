Ещё
Россия представила самую большую экспозицию на выставке вооружений в индийском Ченнаи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия представила самую большую экспозицию на выставке вооружений в индийском Ченнаи 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Она расположена в первом павильоне и представляет более 800 образцов вооружения и военной техники.
В столице индийского Тамилнада Ченнаи проходит крупная выставка вооружений. Российская Федерация является одним из самых значимых участников и представляет новейшие фрегаты, вертолеты и танки. Экспозиция России — самая большая по площади и расположена сразу же в первом павильоне.
Индия —главный покупатель российского вооружения. Поэтому участие в выставке играет большую роль для России. По периметру зала выставлены макеты российского вооружения, танки, самолеты, вертолеты. Но особенно выделяется Су-30 МКИ — самолет четвертого поколения. Прямо в канун выставки Индия объявила тендер на создание истребителя пятого поколения, и все ждут, что предложит Россия.
Российская Федерация представлена на выставке 38-ю организациями оборонно-промышленного комплекса и более, чем 800-ю экспонатами продукции военного назначения — образцами вооружения и военной техники, поставляющимся на международные рынки.
Еще один важный пункт переговоров — подводный флот. От России ждут помощи в налаживании производства. И на этом рынке она вынуждена конкурировать с самыми сильными соперниками на планете, в том числе со странами НАТО, давно мечтающими закрепиться в Индии.
Между тем, известно, что Индия — страна, вложившая миллиарды долларов в российский оборонный комплекс в самые тяжелые для него 90-ые годы прошлого века. В настоящее время индийские военные рассматривают возможность модернизации своих танков Т-90 в России. Также сформулировано предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112 и вертолету Ка-226Т.
ТК «Звезда»: последние новости
США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии – СМИ В состав механизированной колонны, которая примет участие в военном параде в Хабаровске, включена новая военная техника Связисты ЦВО на полевых занятиях обеспечили видеоконференцсвязь между подразделениями
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии215
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН72
Самолеты США провели разведку у баз РФ в Сирии60
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля7
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение