«Алмаз-Антей» покажет на выставке вооружений в Индии С-400, «Тор» и «Бук»

"В виде макетов и моделей будет продемонстрирована продукция военного назначения, востребованная странами Азиатско-Тихоокеанского региона: зенитные ракетные системы и комплексы наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Бук-М2Э», «Оса-АКМ1», «Риф-М», «Штиль-1» и ЗПРК «Тунгуска-М1», — сказали на предприятии.

"Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, а также на расширение круга потенциальных заказчиков среди стран Юго-Восточного региона", — заявил заместитель генерального директора «Алмаз-Антея» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн , которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран.