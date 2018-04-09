«Комета» соединит Сочи и Батуми в мае 2018 года 

С мая 2018 года Сочи и Батуми соединит катер на подводных крыльях «Комета». Информацию подтвердил директор компании «Экспресс Батуми» Зураб Кирцхалия, сообщил сайт «Макс Портал».
Зураб Кирцхалия заявил, что морские рейсы раз в неделю будет осуществлять судно на подводных крыльях. Его вместимость -114 пассажиров. Если появится необходимость, «Экспресс Батуми» увеличит частотность морских круизов во время летнего сезона.
Реконструкцию участка Горьковского шоссе с 27 по 29 километр в Балашихе планируют завершить в IV квартале 2019 года. Об этом сообщил начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Максим Голдобин.