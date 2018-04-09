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Тверские истребители подняты на перехват стратегических бомбардировщиков
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Тверские истребители подняты на перехват стратегических бомбардировщиков 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
В Тверской области началось летно-тактическое учение истребительной авиации Западного военного округа, сообщили в штабе ЗВО.
В рамках маневров наземный персонал аэродромов отработает срочную подготовку техники к вылету, а летчики выполнят выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы.
Экипажам Су-27 и МиГ-31БМ предстоит перехватить самолеты-нарушители государственной границы, выполнить электронные пуски ракет по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам неприятеля.
— Основная цель тренировки — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, практическая отработка новых тактических приемов с использованием всех возможностей авиатехники, — рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
В учении участвуют около 80 специалистов инженерно-технического персонала и более 10 экипажей истребителей.
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