Ещё
Две эскадрильи истребителей ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в Астраханскую область в рамках ЛТУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две эскадрильи истребителей ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в Астраханскую область в рамках ЛТУ 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут практические пуски по крылатым ракетам и наземным целям, имитирующим командные пункты и объекты инфраструктуры условного противника.
Две эскадрильи истребителей МиГ-31БМ и Су-27 авиаполка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Тверской области, в рамках первого этапа летно-тактического учения совершили перелет с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы в Астраханской области.
Летно-технический состав авиаполка был поднят по тревоге, оснастил самолеты комплектами ракетного вооружения, дежурные силы поднялись в воздух и обеспечили вывод из-под авиационного удара условного противника основных сил.
В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи высотных истребителей отработали ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты. На все это у них ушло не более 20 минут.
Экипажи МиГ-31БМ и Су-27 в ходе учения выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут практические пуски по крылатым ракетам и наземным целям, имитирующим командные пункты и объекты инфраструктуры условного противника.
Основная цель учения — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.
В учении принимают участие около 80 военнослужащих летно-технического и летного состава, а также задействовано около 15 истребителей МиГ-31БМ и Су-27.
ТК «Звезда»: последние новости
Трампу представили несколько вариантов нанесения массированных ударов по Сирии - СМИ В Европе предупреждают авиакомпании о риске полетов из-за бомбардировок Сирии В Военном университете Минобороны России на финишную прямую выходит работа по подготовке к форуму «Армия-2018»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире24
Россия пригрозила сбивать ракеты США646
Рубль продолжил безустанное падение354
США готовят новый удар по России622
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»107
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
03:58
Стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
Новости Москвы
01:01
Дороги в Москве будут мыть каждый месяц
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение