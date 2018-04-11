Две эскадрильи истребителей ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в Астраханскую область в рамках ЛТУ

В ходе учения экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут практические пуски по крылатым ракетам и наземным целям, имитирующим командные пункты и объекты инфраструктуры условного противника.

Две эскадрильи истребителей МиГ-31БМ и Су-27 авиаполка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Тверской области , в рамках первого этапа летно-тактического учения совершили перелет с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы в Астраханской области

Летно-технический состав авиаполка был поднят по тревоге, оснастил самолеты комплектами ракетного вооружения, дежурные силы поднялись в воздух и обеспечили вывод из-под авиационного удара условного противника основных сил.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи высотных истребителей отработали ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты. На все это у них ушло не более 20 минут.

Экипажи МиГ-31БМ и Су-27 в ходе учения выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей, а также произведут практические пуски по крылатым ракетам и наземным целям, имитирующим командные пункты и объекты инфраструктуры условного противника.

Основная цель учения — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.

В учении принимают участие около 80 военнослужащих летно-технического и летного состава, а также задействовано около 15 истребителей МиГ-31БМ и Су-27.