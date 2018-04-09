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В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники
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В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Тренировки пеших парадных расчетов уже начались: проходят они на плацу Военно-морской академии в Калининграде. Ближе к 9 мая запланированы две тренировки и генеральная репетиция на центральной площади города.
«В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота, филиала академии и около 600 представителей других силовых ведомств, среди которых курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ и других», — отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.
Также в военном параде примет участие около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.
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