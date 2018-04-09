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Россия запросила Израиль о причинах удара по базе в Сирии, заявил Джабаров
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Россия запросила Израиль о причинах удара по базе в Сирии, заявил Джабаров 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ ПО ЛИНИИ МИНОБОРОНЫ И МИД УЖЕ ЗАПРОСИЛА ИЗРАИЛЬ О ПРИЧИНАХ УДАРА ПО ВОЕННОЙ БАЗЕ В СИРИИ — ДЖАБАРОВ
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Авиация ЗВО на учениях отработает уничтожение бомбардировщиков "противника" Боевики, покидая населенные пункты в Сирии, представляют карты минных полей СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты
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