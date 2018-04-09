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Россия запросила Израиль о причинах удара по базе в Сирии, заявил Джабаров
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Россия запросила Израиль о причинах удара по базе в Сирии, заявил Джабаров
РИА Новости
34 минуты назад
Фото:
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РОССИЯ
ПО ЛИНИИ
МИНОБОРОНЫ
И
МИД
УЖЕ ЗАПРОСИЛА
ИЗРАИЛЬ
О ПРИЧИНАХ УДАРА ПО ВОЕННОЙ БАЗЕ В
СИРИИ
— ДЖАБАРОВ
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