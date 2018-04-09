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Владимир Паков: «На службу по контракту в Вооружённые Силы России военкоматами направлено более 20 тысяч нижегородцев»
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Владимир Паков: «На службу по контракту в Вооружённые Силы России военкоматами направлено более 20 тысяч нижегородцев» 

Нижегородская правда 23 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
«На службу по контракту в Вооружённые Силы России военкоматами направлено более 20 тысяч нижегородцев», — сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов страны. По словам Владимира Пакова, Нижегородский губернский комиссариат по военным делам был образован ещё до того, как в стране был принят Декрет о создании подобного института.
«Датой его рождения стало 5 марта 1918 года. Этот факт говорит о том, что возникновение военкоматов было не выдумкой центра, а родилось в недрах воюющего народа. А уже с 8 апреля 1918 года, на основе Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР, началось создание волостных, губернских, окружных, городских и районных военкоматов», — отметил Владимир Паков.
С 1993 года военкоматы Нижегородской области приступили к отбору граждан на военную службу по контракту. Всего за 25 лет на службу по контракту в Вооружённые Силы России поступило более 20 тысяч нижегородцев. Треть из них были направлены в воинские части, участвующие в проводимой на Северном Кавказе контртеррористической операции. Более 2 тысяч нижегородцев за отвагу и мужество были удостоены государственных наград.
«На сегодняшний день военный комиссариат Нижегородской области включает в себя 32 структурных подразделения городов и районов области. С 1 апреля начинается очередная призывная кампания. Коллектив военного комиссариата успешно решает многочисленные задачи: совершенствуются вопросы мобилизационной готовности, пенсионного и социального обеспечения ветеранов министерства обороны, активно проводится военно-патриотическая работа, в том числе развитие юнармейского движения. Искренне желаю всем уважаемым ветеранам и работникам военного комиссариата крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, и новых успехов в делах по укреплению обороноспособности нашей любимой Родины — России!», — подчеркнул Владимир Паков.
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