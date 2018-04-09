Владимир Паков: «На службу по контракту в Вооружённые Силы России военкоматами направлено более 20 тысяч нижегородцев»

8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов страны. По словам Владимира Пакова, Нижегородский губернский комиссариат по военным делам был образован ещё до того, как в стране был принят Декрет о создании подобного института.

«Датой его рождения стало 5 марта 1918 года. Этот факт говорит о том, что возникновение военкоматов было не выдумкой центра, а родилось в недрах воюющего народа. А уже с 8 апреля 1918 года, на основе Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР, началось создание волостных, губернских, окружных, городских и районных военкоматов», — отметил Владимир Паков.

С 1993 года военкоматы Нижегородской области приступили к отбору граждан на военную службу по контракту. Всего за 25 лет на службу по контракту в Вооружённые Силы России поступило более 20 тысяч нижегородцев. Треть из них были направлены в воинские части, участвующие в проводимой на Северном Кавказе контртеррористической операции. Более 2 тысяч нижегородцев за отвагу и мужество были удостоены государственных наград.