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Глава Европарламента осудил обострение конфликта в Сирии
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Глава Европарламента осудил обострение конфликта в Сирии 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Европарламента Антонио Таяни осудил ситуацию в Сирии и призвал международное сообщество немедленно усадить участников конфликта за стол переговоров.
"События, произошедшие за несколько последних часов в Сирии, заслуживают полного осуждения. Ради человечества я призываю международное сообщество немедленно привести участников конфликта к столу переговоров", — написал Таяни в Twitter.
Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Ливанский телеканал «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.
Как передало агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения несколько человек.
Источник, близкий к администрации США, позднее сообщил РИА Новости, что в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии. А израильские военные отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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