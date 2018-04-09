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Франция и Германия разработают истребитель шестого поколения
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Франция и Германия разработают истребитель шестого поколения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Франция и Германия заявили о том, что решили вместе заняться разработкой истребителя шестого поколения, сообщает N+1 со ссылкой на Defense News. Стороны намерены подписать соответствующее соглашение уже к концу апреля 2018 года.
Но прежде чем поставить подписи под соглашением, власти двух государств согласуют требования, которые предъявляют военные Германии и Франции к будущему истребителю. Хотя, как отмечают эксперты, единых критериев самолета шестого поколения нет, предпочтения существуют у каждого государства. Это малозаметность, топливная эффективность во всех режимах полета, сверхманевренность, наличие современного вооружения, в том числе и лазерного.
Пока французские и немецкие военные не выделяют какие-то качества будущего истребителя. Но планируют начать производство новых боевых самолетов к 2040 году. Они заменят нынешние машины четвертого поколения, стоящие на вооружении Военно-воздушных сил двух государств — Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
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