Более 20 тысяч нижегородцев направлено служить по контракту

Напомним, 8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов страны. По словам Пакова, Нижегородский губернский военкомат был образован еще до Декрета о создании подобного института в стране. Датой его рождения стало 5 марта 1918 года.

С 1993 года военкоматы области приступили к отбору граждан на военную службу по контракту. Всего за 25 лет на службу по контракту в Вооружённые Силы России поступило более 20 тысяч нижегородцев.

На сегодняшний день военный комиссариат Нижегородской области включает в себя 32 структурных подразделения городов и районов области.