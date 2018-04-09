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Более 20 тысяч нижегородцев направлено служить по контракту
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Более 20 тысяч нижегородцев направлено служить по контракту 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Более 20 тысяч нижегородцев направлено военкоматами в Вооруженные Силы России На службу по контракту, сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
Напомним, 8 апреля 2018 года исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов страны. По словам Пакова, Нижегородский губернский военкомат был образован еще до Декрета о создании подобного института в стране. Датой его рождения стало 5 марта 1918 года.
С 1993 года военкоматы области приступили к отбору граждан на военную службу по контракту. Всего за 25 лет на службу по контракту в Вооружённые Силы России поступило более 20 тысяч нижегородцев.
На сегодняшний день военный комиссариат Нижегородской области включает в себя 32 структурных подразделения городов и районов области.
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