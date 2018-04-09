Эксперт объяснил, почему США уступают РФ в дальнобойной артиллерии

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН подтвердил, что у США нет сопоставимой с нашей дальнобойной артиллерии.

«Системы вооружения сухопутных войск США дальнобойной артиллерией, равноценной нашей, нет. Американцы считали, что в тактической зоне обороны для поражения особо важных объектов будут действовать оперативно-тактические комплексы и тактические ракетные комплексы, а основная тяжесть борьбы с противником будет возложена на авиацию. Однако появление ракетного комплекса С-400, увеличение боевых возможностей ракетных комплексов малой дальности и ракетно-пушечных комплексов сделали применение авиации в этих зонах сопряжённым с риском больших потерь. Воздушно-наступательная операция, предполагающая подавление систем ПВО, может не достигать этих целей. Поэтому они озаботились созданием систем, которые могли бы перекрыть тактическую зону, насыщенную средствами ПВО, и обеспечить поражение их артиллерией, которые находятся в оперативной глубине. Это аналог того, что мы делаем сейчас: американцы развёртывают систему, а мы развёртываем комплексы «Искандер», которые обеспечат её поражение», — отметил эксперт.

Эксперт: «Багульник» повысит боевую устойчивость танковых соединений на 15-20% К тому же, как подчеркнул Константин Сивков, точность стрельбы американской артиллерии оставляет желать лучшего.

«Основная полевая артиллерия США представлена самоходной гаубицей М109А6, известной под названием Paladin с максимальной дальностью стрельбы в пределах 25 километров. Реактивные системы залпового огня у них представлены системой MLRS с дальностью стрельбы порядка 35-40 километров. Более дальнобойные системы представлены управляемыми ракетами Attack, которые имеют дальность боя 270 километров, но точность попадания порядка 100-120 метров. Наш ракетный комплекс «Искандер» имеет дальность стрельбы 480 километров, а точность попадания измеряется единицами метров. Ракета оперативно-тактического радиуса действия представлены ракетами Lance с дальностью боя 120 километров. Аналогом этого комплекса у нас является «Точка» с более высокой точностью стрельбы. Таким образом, у них явная прореха в дальнобойной артиллерии», — заключил в эфире НСН Сивков.