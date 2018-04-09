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Новосибирским спецназовцам дали новые броневики «Тайфун-К»
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Новосибирским спецназовцам дали новые броневики «Тайфун-К» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Отряды спецназа Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, получили новые бронеавтомобили «Тайфун-К».
«Эти броневики в 2017 году показали на армейских играх. Они приехали к нам совершенно недавно, всего их восемь штук», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.
По информации пресс-службы Центрального военного округа, в ближайшее время военные начнут тренировки — станут водить броневик по пересечённой местности и в разных погодных условиях. Кроме того, с помощью новой техники они отработают оборонительный бой, огонь в движении, спешивание и выход из окружения.
Справка: Бронеавтомобиль «Тайфун-К» предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6, максимальная скорость 105 км/ч.
В прошлом месяце соединения Ракетных войск стратегического назначения, расположенные в Новосибирской области, получили ракетные комплексы «Ярс».
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