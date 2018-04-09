Дагестанские мотострелки получили первую партию БМП-3

Первая партия новых боевых машин БМП-3, предназначенных для пехоты, передана соединению 58 общевойсковой армии, дислоцируемой в Дагестане , в рамках проекта по перевооружению войск Южного военного округа.

«Партия БМП-3 поступила к мотострелками в Дагестане, новейшей техникой укомплектована мотострелковая рота», — сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС

Новую технику опробируют в полевых условиях в рамках итоговой проверки войск на полигоне «Дальний» по итогам зимнего периода обучения.

В ведомтсве уточнили, что в рамках программы по перевооружению планируется оснастить новыми БМП-3 несколько батальонов дагестанской мотострелковой бригады.

Последняя модификация БМП-3 имеют новые двигатель, ходовую часть, систему вооружения и гидромеханическую трансмиссию. Кроме того, новая модификация предполагает повышенный уровень защищенности экипажа.