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Дагестанские мотострелки получили первую партию БМП-3
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Дагестанские мотострелки получили первую партию БМП-3 

«Это Кавказ» 28 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Первая партия новых боевых машин БМП-3, предназначенных для пехоты, передана соединению 58 общевойсковой армии, дислоцируемой в Дагестане, в рамках проекта по перевооружению войск Южного военного округа.
«Партия БМП-3 поступила к мотострелками в Дагестане, новейшей техникой укомплектована мотострелковая рота», — сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.
Новую технику опробируют в полевых условиях в рамках итоговой проверки войск на полигоне «Дальний» по итогам зимнего периода обучения.
В ведомтсве уточнили, что в рамках программы по перевооружению планируется оснастить новыми БМП-3 несколько батальонов дагестанской мотострелковой бригады.
Последняя модификация БМП-3 имеют новые двигатель, ходовую часть, систему вооружения и гидромеханическую трансмиссию. Кроме того, новая модификация предполагает повышенный уровень защищенности экипажа.
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