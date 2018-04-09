Илон Маск впервые показал фото части межпланетного корабля SpaceX

SpaceX main body tool for the BFR interplanetary spaceship

Una publicación compartida por Elon Musk (@elonmusk) el Abr 8, 2018 at 9:58 PDT BFR (Big Falcon Rocket) должна стать новой ракетой для выведения межпланетного космического корабля SpaceX. Предполагается, что корабль будет оборудован 40 кабинами для астронавтов, его длина составит около 48 метров и он будет использоваться повторно. Ракета будет высотой 106 метров, диаметром 9 метров и сможет нести полезную нагрузку до 150 тонн.

Ожидается, что первые испытания нового корабля для полета к Марсу состоятся в первой половине 2019 года. В марте Маск рассказал, что сейчас SpaceX занята созданием «первого марсианского или межпланетного корабля». По его оценкам, корабль сможет совершать короткие полеты уже в 2019 году, хотя и согласился, что планы могут быть слегка завышены.

Маск планирует, что запуски BFR выйдут дешевле, чем запуски ракеты Falcon 1, которые оценивались в $5-6 млн Во сколько оцениваются запуски BFR, не уточняется.

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