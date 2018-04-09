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Илон Маск показал часть нового межпланетного корабля SpaceX
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Илон Маск показал часть нового межпланетного корабля SpaceX 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее Маск заявлял, что ракета сможет совершать короткие полеты уже в 2019 году.
Генеральный директор компании-производителя космической техники SpaceX, Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию части основного корпуса для будущего межпланетного корабля BFR.
BFR должен стать новой ракетой для выведения межпланетного космического корабля SpaceX. Предполагается, что корабль будет оборудован 40 кабинами для астронавтов, его длина составит около 48 метров и его будет возможно использоваться повторно.
Ракета будет достигать в высоту 106 метров, а ее диаметр составит 9 метров. BFR сможет нести полезную нагрузку до 150 тонн.
В марте Маск рассказал, что главной целью SpaceX является отправка грузовой миссии на Марс к 2022 году. По его прогнозам, корабль сможет совершать короткие полеты уже в 2019 году, хотя и не отрицает того, что планы могут быть слегка завышены.
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