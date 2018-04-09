Владыка Кирилл поздравил военнослужащих с Днем войск противовоздушной обороны

Поздравительные адреса вручены командирам духовниками войсковых частей.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил с Днем войск противовоздушной обороны России командующего 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа, а также командиров воинских частей 14 армии, расположенных на канонической территории Екатеринбургской епархии.

В поздравительных адресах Правящего Архиерея отмечается:

«Сегодня примеры подвига защитников мирного неба вдохновляют военнослужащих на проявление мужества и героизма. Отечественные войска ВВС и ПВО надежно охраняют воздушное пространство Российского государства.

В этот праздничный день желаю Вам, всему личному составу и ветеранам 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа помощи Божией в добрых делах, мира, счастья, успехов в воинском служении на благо Отечества и долгих лет жизни».

Поздравительные адреса вручены командирам духовниками войсковых частей.