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Израиль не комментирует удар по израильской базе
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Израиль не комментирует удар по израильской базе 

Аргументы и Факты 20 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
В израильской армии отказались прокомментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе Т-4, передает РИА Новости.
Ночью стало известно, что по авиабазе Т-4 был нанесен ракетный удар, по предварительным данным, со стороны Средиземного моря. Сирийские СМИ сообщили, что есть погибшие и пострадавшие.
В феврале Израиль бомбил эту базу утверждая, что оттуда был запущен беспилотник, вторгнувшийся в воздушное пространство страны. СМИ не исключают, что на этот раз база была атакована силами США. В израильской армии ракетный удар никак не комментируют.
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