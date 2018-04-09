Израиль не комментирует удар по израильской базе

В израильской армии отказались прокомментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе Т-4, передает РИА Новости

Ночью стало известно, что по авиабазе Т-4 был нанесен ракетный удар, по предварительным данным, со стороны Средиземного моря. Сирийские СМИ сообщили, что есть погибшие и пострадавшие.

В феврале Израиль бомбил эту базу утверждая, что оттуда был запущен беспилотник, вторгнувшийся в воздушное пространство страны. СМИ не исключают, что на этот раз база была атакована силами США . В израильской армии ракетный удар никак не комментируют.

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