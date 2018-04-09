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Более 2 тыс. мотострелков, авиация и артиллерия участвуют в учениях в Северной Осетии
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Более 2 тыс. мотострелков, авиация и артиллерия участвуют в учениях в Северной Осетии 

ТАСС 34 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Активная фаза тактических учений мотострелковых соединений с отработкой действий по блокированию и уничтожению условного противника началась в понедельник в Северной Осетии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе двухсторонних учений на полигоне «Тарское», где задействованы более 2 тыс. военнослужащих, мотострелки при поддержке авиации и артиллерии в горах блокируют и уничтожат крупную группировку «противоборствующей» стороны", — сказал он.
Самолеты и вертолеты уже «нанесли» ракетно-бомбовый удар, после чего в бой вступили артиллерийские подразделения. Обходящему и рейдовому отрядам предстоит прорвать оборону условного противника при поддержке танков, что позволит основным силам наступающих завершить его разгром, уточнил Астафьев.
В учениях задействовали около 300 единиц боевой и специальной военной техники.
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