SSJ-100 и L-410 оснастят российскими двигателями 

На прошедшем в Москве Международном двигателестроительном форуме-2018 представители Уральского завода гражданской авиации заявили о работе над силовой установкой ВК-800С, предназначенной для установки на турбовинтовые самолеты L-410 UVP-E20. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Авиатранспортное обозрение», уже к маю 2018 года должны быть собраны три опытных образца. Напомним, машины Л-410 используются для местных рейсов авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» и после крушения борта у села Нелькан 15 ноября 2017 года полёты этого типа воздушного транспорта были приостановлены. Сборка изначально чешских L-410 ранее была локализована на уральском заводе, одно из первых воздушных судов предприятия уже поставлено в Хабаровский край. Сейчас для этих «воздушных такси» используются силовые установки корпорации General Electric. Как заявляют инженеры УЗГА, новые силовые установки являются модификацией отечественного ВК-800В, они легче, мощнее и экономичнее нынешних американских систем. Получить сертификат и приступить к серийному производству планируется в 2020 году.
— Два самолета L-410 UVP-E20 с новыми двигателями российского производства уже заказаны Минпромторгом, — говорит инженер-конструктор УЗГА Андрей Мелехин. — В производстве двигателей ВК-800С стоит задача использовать 100% российских комплектующих.
Параллельно продолжаются работы над новым семейством двигателей тягой от 9 до 18 т, первым представителем которого станет силовая установка ПД-14, предназначенная для перспективного российского самолёта МС-21. В «ОДК-Пермские моторы» сообщили, что рассматривают вариант установки одного из вариантов новой системы с кодом ПД-7 и на производимый в Комсомольске-на-Амуре Sukhoi Superjet 100. Сейчас «СуперДжеты» оснащены двигателями российско-французского производства SaM146, прошедшие в прошлом году в Ле-Бурже переговоры о росте отечественной составляющей видимых результатов пока не принесли.