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Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэропорту
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Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе по военному аэропорту 

Ведомости 45 минут назад
ПВО Сирии отреагировали на ракетную атаку на аэропорт Алтифур. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его информации по цели было выпущено 8 ракет.
Ранее 9 стран в том числе трех постоянных членов СБ ООН — США, Великобритании и Франции, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля. За его проведение высказались также выступили Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д'Ивуар. Запад обвиняет в случившемся сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Россию.
«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств полностью заблокировано сирийской армией, изолировано от окружающего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного. За это предстоит (виновным) заплатить большую цену», — написал Трамп в своем твиттере.
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