Эвакуация прошла в психоневрологическом интернате в Приморье

Как отметили в приморском МЧС, с тренировочной эвакуацией сотрудники и пациенты справились хорошо. Учения провели сотрудники 5-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю. Всего задействовано 16 человек личного состава и три единицы техники.

Также пожарные во время учений на практике показали работникам медучрждения как тушить возгорания при помощи огнетушителей.