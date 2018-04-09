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Эвакуация прошла в психоневрологическом интернате в Приморье
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Эвакуация прошла в психоневрологическом интернате в Приморье 

Primpress 56 минут назад
Фото: Primpress
Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели учения в психоневрологическом интернате города Арсеньева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Как отметили в приморском МЧС, с тренировочной эвакуацией сотрудники и пациенты справились хорошо. Учения провели сотрудники 5-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю. Всего задействовано 16 человек личного состава и три единицы техники.
Также пожарные во время учений на практике показали работникам медучрждения как тушить возгорания при помощи огнетушителей.
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