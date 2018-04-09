Пентагон осведомлен о ракетном ударе по сирийской авиабазе 

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Пентагон не подтверждает сообщения об американском ударе по Сирии, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.
"Мы в курсе сообщений, но ничего не можем подтвердить", — сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать, действительно ли США нанесли удар по Сирии, как сообщает ряд СМИ.
Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.
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