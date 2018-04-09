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На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях
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На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для практической отработки элементов воздушной дозаправки от танкера Ил-78М был использован период прохождения над полуостровом снежного циклона.
На Камчатке летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота продолжают совершенствовать элементы подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе в сложных метеоусловиях.
Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, для практической отработки элементов воздушной дозаправки от танкера Ил-78М был использован период прохождения над полуостровом снежного циклона.
По данным российского оборонного ведомства, для того чтобы осуществить заправку в непростых метеорологических условиях, летчикам пришлось поднять самолеты в разряженные слои атмосферы, что уменьшило влияние снежного циклона на боевые машины. Летчики самолетов МиГ-31 тренировались осуществлять контакт с конусом штанги и удерживать истребитель на заданной дистанции до полной его заправки.
Отработка задач проходила на высоте более 8500 метров. Было выполнено около 10 вылетов и осуществлено порядка 20 контактов с заправщиком Ил-78М Дальней авиации ВКС России.
Ранее, в конце марта этого года, летчики-истребители ТОФ впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в Арктические районы с двумя дозаправками в воздухе.
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