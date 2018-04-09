Противотанковое оружие. Российский дизайн — иорданское производство

РПГ-32 — малогабаритный противотанковый гранатомет. Иорданская компания «Джадара эквипмент энд Дифенс Систем» (Jadara Equipment and Defence System) подписала контракт с предприятием «Базальт» на сборку гранатометных комплексов на базе российского РПГ-32. Они получили название «Нашшаб» («Лучник»), а ранее комплексы были известны под название «Хашим».

Согласно сайту «Арми текнолоджи» (Army-Technology), противотанковое оружие РПГ-32 «Нашшаб» предназначено для поражение широкого спектра целей — от танков и тяжелых бронемашин до бункеров, укреплений и зданий, а также для уничтожения незащищенной техники и пехоты противника на открытой и закрытой местности.

Установка РПГ-32 «Нашшаб» была разработана российским предприятием «Базальт» для Вооруженных Сил Иордании в 2005 году. Первая модель была представлена на выставке вооружений SOFEX в 2006 году.

Лицензированное производство РПГ-32 «Нашшаб» с использованием российских технологий началось в Иордании в середине 2013 года. РПГ-32 «Нашшаб» поступил на вооружение королевской армии Иордании. Следует упомянуть, что ОАЭ договорились о закупке этого оружия у Иордании.

В 2015 году была выпущена модернизированная модель РПГ-32 «Нашшаб», работающая на дистанционном управлении. На SOFEX-2016 были представлены две новые модели: Quad-1 и Quad-2.

Особенности мобильного варианта РПГ-32 «Нашшаб»

Многоцелевая гранатометная установка РПГ-32 «Нашшаб» имеет стандартную конструкцию, включающую пусковое устройство многоразового использования и одноразовые пусковые контейнеры с реактивными гранатами.

В установке возможен выбор калибра в 72,5 мм или 105 мм, в зависимости от снарядов. Кроме того, гранатометы РПГ-32 штатно комплектуются коллиматорным прицелом, но также возможна установка иных прицелов.

Оружие может перевозиться и использоваться одним солдатом. Гранатомёт позволяет бойцу комфортно вести огонь из всех положений: стоя, лежа, с колена. Пусковое устройство (индекс ГРАУ — 6Г40) имеет длину 37 сантиметров и вес три килограмма. Опытный расчет может вести огонь с темпом стрельбы до 3 выстрелов в минуту. Гранатомет может выдержать без потери боевых свойств до 200 выстрелов.

РПГ-32 «Нашшаб» приспособлен также для дистанционного управления.

Гранаты

РПГ-32 «Нашшаб» известна своей мягкой отдачей. Она может быть оснащена двумя типами гранат: термобарической ТГБ-32В или противотанковой кумулятивной ПГ-32В. Каждый боевой снаряд имеет длину 100 сантиметров и весит 7,5 килограммов.

105-мм снаряд «ХИТ» (HEAT) способен поражать свыше 650 миллиметров стальной брони, дополнительно прикрытой динамической защитой или противокумулятивными экранами, в то время как 75-мм снаряд обеспечивает эффективное поражение легких бронированных целей, военных укреплений и зданий.

Противотанковый гранатомет РПГ-32 «Нашшаб» может быть оснащен различными оптическими устройствами, такими как оптический прицел GS-1DN (1P81) и прицел ночного видения NV / A-2. Угол обзора достигает 12 градусов, а оптические системы GS-1DN обеспечивают прицельную дальность от 50 до 700 метров в дневное время и от 50 до 350 метров в ночное время.

РПГ-32 «Нашшаб» оснащена прицелами GS-2R, которые подходят для дневного и ночного использования, а также лазерным дальномером и системой ночного видения NV / A-1.

Современный прицел GS-2R, который можно назвать интеллектуальным, имеет угол обзора 16,5 градусов и, что удивительно, может работать при температурах от —40°C до 50°C.

Преимущества четырехствольной установки

Четырехствольная установка РПГ-32 «Нашшаб» имеет две уникальных разработки. Версия Quad-1 может быть установлена на треноге, а версия Quad-2 на задней части военного автомобиля, что позволяет перевозить до четырех противотанковых орудий в системе 2×2. Система Quad-2 оснащена множеством датчиков по бокам платформы, а также телевизионной камерой и тепловизорной системой, которые используются для обнаружения объектов при помощи инфракрасного излучения.

В новой версии системы Quad-1 была изменена компоновка датчиков системы дистанционного управления, что позволяет эффективнее обнаруживать цели.

РПГ-32 «Нашшаб» обеспечивает эффективную дальность поражения цели на расстоянии от 200 до 700 метров и невосприимчив к встречным электронным помехам, а также может самостоятельно вести огонь по заданным целям.